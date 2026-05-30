2026年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）のサッカー日本代表メンバーに選出された中村敬斗の初フォトブック『Ｎａｔｕｒａｌ ナチュラル』（双葉社）がＷ杯本大会に向けた「サムライブルー特別仕様」として5月28日（木）より緊急再配本された。 【画像】サッカー日本代表メンバー中村敬斗・写真集発売 本書では、中村選手のサッカーとの出会いから少年時代のトレーニング、高校