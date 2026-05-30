栃木県上三川（かみのかわ）町の民家で親子３人が死傷した事件で、強盗殺人容疑で公開手配された男が、通信アプリで現場の指示役に４０００万円の報酬を示唆するメッセージを送っていたことが、捜査関係者への取材でわかった。警察は「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」が「標的」とする情報を共有して事件を起こしているとみて、警戒を強めている。栃木県警が２９日に公開手配したのは、住所・職業不詳の益田