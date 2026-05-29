◇交流戦中日5―1オリックス（2026年5月29日京セラD大阪）育成出身の中日・尾田剛樹が、プロ3年目でうれしい初安打を放った。7回に石川昂の代走で途中出場。8回1死二塁で回ってきた打席で、オリックス・阿部のスライダーを右前に運んだ。今季8打席目での初安打。尾田は「打ってベンチのみんなが喜んでくれて、うれしかった。あの光景は一生忘れない」とメモリアルの一打に笑顔を見せた。