【モデルプレス＝2026/05/29】GWが明け、慌ただしい日常に戻る中で、心身の疲れや五月病のような心のモヤモヤを感じやすいこの季節。なんとなく気分が晴れない時こそ、映画やドラマを観て思い切り涙を流す“涙活”が最高のデトックスになる。本記事では、胸を締め付けるような切なさの先に、張り詰めた心をそっと解きほぐしてくれるPrime Videoで配信中の名作5選を紹介する。【写真】二宮和也、人気女優絶賛の涙シーン◆ドラマ「ア