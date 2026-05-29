【モデルプレス＝2026/05/29】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代BLドラマを対象とし「同じクラスになりたいBLキャラクター」をテーマに読者アンケートを実施。本記事では「同じクラスになりたいBLキャラクター」トップ10を発表する。【写真】「同じクラスになりたいBLキャラ」TOP10一覧◆「同じクラスになりたいBLキャラクター」トップ101位：「美しい彼」清居奏（八木勇征）2位：「修