【モデルプレス＝2026/05/29】10月3日、4日に国立代々木競技場 第一体育館で開催される、刀剣乱舞初のアイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』の公演詳細が発表された。【写真】結婚発表のフィギュア選手、アイスショー「刀剣乱舞」出演◆坂本花織、アイスショー「刀剣乱舞 - ICE BLADE -」出演決定本作には、無良崇人・田中刑事をはじめとする日本を代表するトップスケーターと、ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の声優陣が、八振りの刀