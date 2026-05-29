【モデルプレス＝2026/05/29】ISSEIが5月29日、都内で開催された舞台「成瀬は天下を取りにいく」記者会見に、山下美月、藤野涼子、山崎静代、天宮良、田畑智子、演出のG2とともに出席。高校生役を演じることについて本音を漏らす一幕があった。【写真】22歳TOBEアーティスト、新ヘアにイメチェン◆山下美月主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」本作は、主人公・成瀬あかりが全力で我が道を突き進む姿が読者を魅了し、2024年の「本屋