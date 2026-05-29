いずみが展開するプラスサイズ向け下着ブランド「Glamour Princess（グラマープリンセス）」は、人気シリーズである「美胸キーパーグランリフト」と「美胸キーパー3/4カップブラ」より2026年春夏の新作第三弾を発売します。5月21日より順次、L140までを展開する「美胸キーパーグランリフト」と、定番シリーズの「美胸キーパー3/4カップブラ」の新作をリリース。■第三弾ラインナップ【5/21発売】美胸キーパーグランリフト_90622美