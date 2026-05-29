軽やかに美胸をキープ！　グラマープリンセスから春夏の新作が続々と登場

いずみが展開するプラスサイズ向け下着ブランド「Glamour Princess（グラマープリンセス）」は、人気シリーズである「美胸キーパーグランリフト」と「美胸キーパー3/4カップブラ」より2026年春夏の新作第三弾を発売します。

5月21日より順次、L140までを展開する「美胸キーパーグランリフト」と、定番シリーズの「美胸キーパー3/4カップブラ」の新作をリリース。

■第三弾ラインナップ

【5/21発売】

美胸キーパーグランリフト_90622

美胸キーパーグランリフトペアショーツ深ばきタイプ_90623

美胸キーパーグランリフトペアショーツ浅ばきタイプ_90624

【6/4発売】

美胸キーパー3/4カップブラ_90620

美胸キーパーペアショーツ_90621

■【5/21発売】美胸キーパーグランリフト_90622

3/4カップタイプの「美胸キーパーグランリフト」に新デザインが登場。光沢感のあるレースに、春夏らしい軽やかな印象を受ける1枚です。

ピンクとの組み合わせがかわいいサックスと、ニュアンスある濃淡が魅力のダークグレーの2色を発売。バストをグッと寄せ上げて安定感のあるブラはD90〜L140までのサイズを展開します。

お揃いのショーツは、お腹を包み込む深ばきと、おへその下で履く浅ばきの2タイプから選べます。深ばきは3L〜10L、浅ばきは5L〜10Lまでの展開です。

◇【商品概要】

●美胸キーパーグランリフト_90622

カラー：サックス/ダークグレー

サイズ：D90〜L140

価格：D90〜H105 7,920円/ D110〜L140 8,470円

●美胸キーパーグランリフトペアショーツ深ばきタイプ_90623

カラー：サックス/ダークグレー

サイズ：3L〜10L

価格：3,300円

●美胸キーパーグランリフトペアショーツ浅ばきタイプ_90624

カラー：サックス/ダークグレー

サイズ：5L〜10L

価格：2,970円

■【6/4発売】美胸キーパー3/4カップブラ_90620

グラマープリンセスで最も定番のシリーズであるワイヤー入りの「美胸キーパー」からは、“つるんと”カップが初登場！

お洋服にひびきにくく、横流れを防いでキレイなバストラインをかなえます。カップ裏には吸水速乾加工を施しているため、汗をかいてもサラッと快適です。

カラーは肌タイプに合わせて選べるベージュ2色と、万能なブラックの3色展開。カップ下にはレースが華やかにあしらわれています。

お揃いのショーツにも同様のデザインを取り入れており、足口がレースのためこちらもお洋服にひびきにくい仕様です。

◇【商品概要】

●美胸キーパー3/4カップブラ_90620

カラー：ピンクベージュ/ベージュ/ブラック

サイズ：C85〜H105

価格：C85〜E105 5,500円/ F85〜H105 6,050円

●美胸キーパーペアショーツ_90621

カラー：ピンクベージュ/ベージュ/ブラック

サイズ：LL〜10L

価格：LL〜5L 1,650円/ 6L〜10L 2,090円

■軽やかで心ときめくアイテムが勢ぞろい

2026年の春夏は、合計で18商品を発表。ぜひ手に取って、チェックしてみてはいかがでしょうか。

（エボル）