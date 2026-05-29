【モデルプレス＝2026/05/29】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のTAKUTO（タクト）が、28日放送のNHK-FMのラジオ番組「ミュージックライン」（毎週月〜金曜、よる9時45分〜）に出演。ダンスの教え子だったアイドルを明かし、話題を呼んでいる。【写真】27歳BMSG人気アーティストのダンスの教え子だった20歳イケメンアイドル◆TAKUTO、ダンスの教え子だったアイドル明かすこの日は、アイドルデュオ・ROIROM（ロイ