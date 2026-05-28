栄の夜空の下、最高の乾杯を！名古屋の夏を快適に楽しめる選択肢が増えました！ 名古屋・栄のシンボル「中日ビル」内にある『ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋』の7階オールデイダイニング『THE 7th TERRACE』で、6月15日(月)より「泡と風のテラスプラン」の夏仕様がスタート。 ルーフトップテラスから一望できる栄の夜景と爽やかな風。 スパークリングワインやビールをフ