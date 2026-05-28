4800円でこのクオリティ!?栄の夜景×飲み放題付きルーフトップテラスで大人の夏プラン
栄の夜空の下、最高の乾杯を！名古屋の夏を快適に楽しめる選択肢が増えました！
名古屋・栄のシンボル「中日ビル」内にある『ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋』の7階オールデイダイニング『THE 7th TERRACE』で、6月15日(月)より「泡と風のテラスプラン」の夏仕様がスタート。
ルーフトップテラスから一望できる栄の夜景と爽やかな風。
スパークリングワインやビールをフリーフローで楽しめるプランに、今夏から待望のパスタ付きプランも新登場。
期間は6月15(月)から9月15日(火)まで。夏の夜、ここでしか過ごせない時間をご紹介します！
90分or120分制から選べる
夏の大人のテラスプラン
今夏の「泡と風のテラスプラン」は、スタンダードとパスタ付きの2プランから選べます。
スタンダードプラン(4,800円・90分制)は、冷製のバーニャカウダや、ポークとチキンと野菜のブロシェット、トリュフ＆チーズのポテトフライ、ミックスナッツ、生ハムがラインナップ。
野菜と肉を串に刺して絶妙な火入れで仕上げたブロシェットは、素材の旨みがしっかり感じられ、泡との相性も抜群です。
バーニャカウダは冷製仕立てで、夏の暑さの中でもさっぱりとした口当たりで楽しめます。
・バーニャカウダ・ポークとチキンと野菜のブロシェット・トリュフ＆チーズ ポテトフライ・ミックスナッツ・生ハム
さらに今夏から新登場したパスタ付きプラン(6,300円・120分制)では、メイン料理がポークではなくビーフとチキンと野菜のブロシェットにグレードアップ。
そして『THE 7th TERRACE』初登場となる「桃とトマトの冷製スパゲッティーニ」も加わります。
桃の甘みとトマトの酸味が優しく溶け合う、夏らしく涼やかなひと皿は、このプランだけのお楽しみ。
120分というゆったりとした時間の中で、食事もドリンクも思う存分満喫できます。
・バーニャカウダ・ビーフとチキンと野菜のブロシェット・桃とトマトの冷製スパゲッティーニ・トリュフ＆チーズ ポテトフライ・ミックスナッツ・生ハム
フリーフローだから
乾杯が止まらない！
どちらのプランにもフリーフロードリンクが付いています。
ハイネケン、レモンサワー、ハイボール、スパークリングワイン、ワイン(白・赤)、カクテル、ソフトドリンクと、バラエティ豊かなラインナップ。
その日の気分に合わせて、対象のドリンクを自由におかわりできます。
時間帯は17時～20時。夕暮れ時から夜景が輝き始める、栄の空が最も美しい時間帯。
仕事帰りにそのまま立ち寄れるのも、嬉しいポイントです。
ホテルテラスだからこそ
実現した特別感！
『
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック名古屋』は栄駅直結でアクセス◎。
「旅する、チュウブ。」をコンセプトに、中部の歴史やものづくりの魅力を館内に散りばめた、ここならではの空気感が漂います。
街と空とつながる開放感は、そんな『ザ ロイヤルパークホテル アイコニック名古屋』のテラスならではの魅力です。
友人との特別な夜、仕事帰りのご褒美、ちょっとリッチな記念日使いなど様々なシーンで活躍してくれます。
テラス席での開催のため、強風・悪天候時は中止となる場合があるので、心配なときは事前のチェックもお忘れなく。
名古屋のランドマークで特別な夜を。「泡と風のテラスプラン」は、今夏に絶対に体験しておきたい大人のひとときです！
店舗名：THE 7th TERRACE
住所：名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル7Fザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋
電話番号：052-269-1118
営業時間：17:00～20:00(テラスプラン)
定休日：悪天候時は中止の場合あり
公式サイト：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/nagoya/