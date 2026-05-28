栄の夜空の下、最高の乾杯を！名古屋の夏を快適に楽しめる選択肢が増えました！

名古屋・栄のシンボル「中日ビル」内にある『ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋』の7階オールデイダイニング『THE 7th TERRACE』で、6月15日(月)より「泡と風のテラスプラン」の夏仕様がスタート。

ルーフトップテラスから一望できる栄の夜景と爽やかな風。

スパークリングワインやビールをフリーフローで楽しめるプランに、今夏から待望のパスタ付きプランも新登場。

期間は6月15(月)から9月15日(火)まで。夏の夜、ここでしか過ごせない時間をご紹介します！

90分or120分制から選べる

夏の大人のテラスプラン

今夏の「泡と風のテラスプラン」は、スタンダードとパスタ付きの2プランから選べます。

スタンダードプラン(4,800円・90分制)は、冷製のバーニャカウダや、ポークとチキンと野菜のブロシェット、トリュフ＆チーズのポテトフライ、ミックスナッツ、生ハムがラインナップ。

野菜と肉を串に刺して絶妙な火入れで仕上げたブロシェットは、素材の旨みがしっかり感じられ、泡との相性も抜群です。

バーニャカウダは冷製仕立てで、夏の暑さの中でもさっぱりとした口当たりで楽しめます。

・バーニャカウダ・ポークとチキンと野菜のブロシェット・トリュフ＆チーズ ポテトフライ・ミックスナッツ・生ハム

さらに今夏から新登場したパスタ付きプラン(6,300円・120分制)では、メイン料理がポークではなくビーフとチキンと野菜のブロシェットにグレードアップ。

そして『THE 7th TERRACE』初登場となる「桃とトマトの冷製スパゲッティーニ」も加わります。

桃の甘みとトマトの酸味が優しく溶け合う、夏らしく涼やかなひと皿は、このプランだけのお楽しみ。

120分というゆったりとした時間の中で、食事もドリンクも思う存分満喫できます。

・バーニャカウダ・ビーフとチキンと野菜のブロシェット・桃とトマトの冷製スパゲッティーニ・トリュフ＆チーズ ポテトフライ・ミックスナッツ・生ハム

フリーフローだから

乾杯が止まらない！

どちらのプランにもフリーフロードリンクが付いています。

ハイネケン、レモンサワー、ハイボール、スパークリングワイン、ワイン(白・赤)、カクテル、ソフトドリンクと、バラエティ豊かなラインナップ。

その日の気分に合わせて、対象のドリンクを自由におかわりできます。

時間帯は17時～20時。夕暮れ時から夜景が輝き始める、栄の空が最も美しい時間帯。

仕事帰りにそのまま立ち寄れるのも、嬉しいポイントです。

ホテルテラスだからこそ

実現した特別感！

『

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック名古屋』は栄駅直結でアクセス◎。

「旅する、チュウブ。」をコンセプトに、中部の歴史やものづくりの魅力を館内に散りばめた、ここならではの空気感が漂います。

街と空とつながる開放感は、そんな『ザ ロイヤルパークホテル アイコニック名古屋』のテラスならではの魅力です。

友人との特別な夜、仕事帰りのご褒美、ちょっとリッチな記念日使いなど様々なシーンで活躍してくれます。

テラス席での開催のため、強風・悪天候時は中止となる場合があるので、心配なときは事前のチェックもお忘れなく。

名古屋のランドマークで特別な夜を。「泡と風のテラスプラン」は、今夏に絶対に体験しておきたい大人のひとときです！

店舗名：THE 7th TERRACE

住所：名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル7Fザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋

電話番号：052-269-1118

営業時間：17:00～20:00(テラスプラン)

定休日：悪天候時は中止の場合あり

公式サイト：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/nagoya/