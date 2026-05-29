29日午前6時ごろ、東京メトロ銀座線の線路内で発煙が確認され、銀座〜浅草駅間の上下線で運転見合わせとなっています。全線での運転再開は午前10時頃の予定です。東京メトロによりますと、29日午前6時頃、東京メトロ銀座線・末広町〜神田駅間の線路内で発煙が確認され、銀座〜浅草駅間の上下線で運転見合わせとなっています。渋谷〜銀座駅間では折り返し運転を行っていて、運転再開見込みはさらに延び、午前10時頃を予定していると