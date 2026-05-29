漫画『グリッタリング』の作者、中陸なかさんにインタビュー。人が次の光に向かって進んでいくさまを描きたかった夢を追いかける女の子たちの輝きを活写した、中陸なかさんの『グリッタリング』。“がんばる”をめぐり、さまざまな思いが交錯する2編を収録。表題作は、有名なキッズタレントだった未浬（みり）とアイドルを夢見ている日依里（ひより）の物語だ。「夢を内に閉じ込めたまま前へ進めずにいる未浬と、強い光のようにま