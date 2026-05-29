「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）皐月賞馬ロブチェンは２８日、８枠１７番に決まった。過去１０年で１勝しているが、決して好枠とは言えない。それでも杉山晴師は「枠は基本的にどこでもいいと思っていた。それがこの馬の強み。どう組み立てるかはこれからジョッキーと話す」と大外奇数番も意に介さず。木曜朝は厩舎周りの引き運動で軽く汗を流した。「追い切った後も雰囲気は変わらずいつも通り。イレ込む気性じゃな