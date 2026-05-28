アイドルグループ「iLiFE!」の新メンバーオーディションで、4万2000人から選ばれた“たった1人”がついに決定した。【映像】“最終審査”のりべろのパフォーマンス「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。恋星はるかがサポートメンバーとして担当していたメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバーを発掘するプロジェクト「Project i」の最終回が5月27日、ABEMA PPVで生放