イオンエンターテイメントは、八王子市で初めて「IMAXレーザー」を導入し、6月26日にオープンするシネマコンプレックス「イオンシネマ八王子滝山」について、詳細を発表。関東地方初の「DTSサラウンド・シネマ」や、西東京エリア初のChristie RGBピュアレーザープロジェクターが設置される。 既報の通り、イオンシネマ八王子滝山では、IMAXレーザーを含む全9スクリ&#12