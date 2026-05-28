イオンエンターテイメントは、八王子市で初めて「IMAXレーザー」を導入し、6月26日にオープンするシネマコンプレックス「イオンシネマ八王子滝山」について、詳細を発表。関東地方初の「DTSサラウンド・シネマ」や、西東京エリア初のChristie RGBピュアレーザープロジェクターが設置される。

既報の通り、イオンシネマ八王子滝山では、IMAXレーザーを含む全9スクリーン備えたシネマコンプレックスとしてオープンする。

IMAXレーザーは、革新的な4Kレーザー投影システムにより、鮮やかで明るく、コントラストが深い超高解像度の映像をIMAXならではの大スクリーンで体験できる。さらに、最新の12chサウンドシステムで、これまでの水準を超えるダイナミックレンジと精密度を実現している。

１～8番スクリーンにはChristie製のレーザープロジェクターを採用。どのスクリーンでも、明るく色彩豊かで高コントラストな映像を楽しめる。

1・2・5番スクリーンでは4K上映に対応し、5番スクリーンではChristie RGBピュアレーザープロジェクターによる4K-RGB映像とDTSサラウンド・シネマの組み合わせにより、「映像美と音響表現の効果を最大限に引き出す」とのこと。

Christie RGBピュアレーザープロジェクター

Christie RGBピュアレーザープロジェクターは、西東京エリアでは初設置。きわめて豊かで、鮮やかな色味、圧倒的な輝度とコントラストにより、大画面でよりリアルでより現実的かつ視覚的に魅力のある映像を実現するとしている。

DTSサラウンド・シネマは、「イオンシネマ須坂」(長野県)、「イオンシネマ江釣子」(岩手県)に続き、イオンシネマでも3カ所目。最適化されたXカーブと最新のチューニング手法で、「他にはない豊かな低音とダイナミックな音響空間をサラウンド・シネマで実現する」という。

劇場内には、両肘付きの独立シートを全席に導入。一人ひとりが自分だけのゆとりを感じられる、快適な鑑賞環境を整備するほか、近隣学校との連携など地域との結びつきを強め、「エンターテイメントを通じて、人と人がつながり、お客さまとコミュニケーションが生まれる劇場を目指す」としている。

売店ではセルフオーダー方式を取り入れ、待ち時間を減らした、よりスムーズなご注文・商品受け取りが可能。チケットの購入から入場までをスマートフォンで完結できるデジタルチケットにも対応する。

オープニング上映予定作品

「Michael/マイケル」

(R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

「魔女の宅急便」4KデジタルリマスターIMAX上映

配給：キノフィルムズ公開日：2026年6月12日(金)

(C) 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N

「トイ・ストーリー５」

配給：東宝公開日：2026年6月19日(金)

(C) 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

「キングダム 魂の決戦」

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン公開日：2026年7月3日(金)

(C)原泰久／集英社 (C)2026映画「キングダム」製作委員会

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」

配給：東宝、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント公開日：2026年7月17日(金)

(C)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会

「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」

配給：東宝公開日：2026年7月24日(金)

(C) 2026 CPII. All Rights Reserved. (C) & TM 2026 MARVEL.

配給： ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント公開日：2026年7月31日(金)