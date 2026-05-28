「TWICE・ジヒョの妹」という肩書きは、武器なのか、それとも重荷なのか。ジヒョの末の妹パク・ソヨンが、HYBE傘下の新レーベルABDからガールズグループとしてデビューすることが明らかになった。【写真】TWICE・ジヒョの妹、パク・ソヨン韓国メディアによると、パク・ソヨンはABDがローンチを準備している新ガールズグループのデビュー組に含まれている。ABDは5月26日、公式ウェブサイトとSNSチャンネルを開設し、今年下半期にデ