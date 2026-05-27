FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットが5月26日、24時間限定で開催する「ファンタスティックモール26」を初開催した。数量限定でPCと周辺機器を特価販売したが、PCに関してはセール開始から2時間ほどで完売してしまったようだ。5月26日に初開催された「ファンタスティックモール26」「ファンタスティックモール26」は、FRONTIERが今回新たに企画した、毎月26日に24時間限定で定期開催するPC関連製品の特価セール。