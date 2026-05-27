FRONTIER初開催の「ファンタスティックモール26」、数時間でほぼ完売 - 次回は来月26日
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットが5月26日、24時間限定で開催する「ファンタスティックモール26」を初開催した。数量限定でPCと周辺機器を特価販売したが、PCに関してはセール開始から2時間ほどで完売してしまったようだ。
5月26日に初開催された「ファンタスティックモール26」
「ファンタスティックモール26」は、FRONTIERが今回新たに企画した、毎月26日に24時間限定で定期開催するPC関連製品の特価セール。初回セールが2026年5月26日の午前9時より開催されていた。アウトレット品を中心に、デスクトップモデルから小型モデルまで複数ラインナップで販売したPC本体は開始からほどなくして完売。同じくセール特価で販売した周辺機器類も、ゲーミング液晶などは完売という状況だった。
毎月開催ということで、次回は6月26日の開催が見込まれる。今回の傾向から、特に人気構成のPC本体は、次回も24時間を待たずに数量限定で完売してしまう可能性が高い。特にPC高騰のさなか、普段より価格を抑えて入手できる機会は注目されやすいのかもしれない。告知など見逃さないよう、事前の情報収集は忘れずに。
5月26日に初開催された「ファンタスティックモール26」
「ファンタスティックモール26」は、FRONTIERが今回新たに企画した、毎月26日に24時間限定で定期開催するPC関連製品の特価セール。初回セールが2026年5月26日の午前9時より開催されていた。アウトレット品を中心に、デスクトップモデルから小型モデルまで複数ラインナップで販売したPC本体は開始からほどなくして完売。同じくセール特価で販売した周辺機器類も、ゲーミング液晶などは完売という状況だった。
毎月開催ということで、次回は6月26日の開催が見込まれる。今回の傾向から、特に人気構成のPC本体は、次回も24時間を待たずに数量限定で完売してしまう可能性が高い。特にPC高騰のさなか、普段より価格を抑えて入手できる機会は注目されやすいのかもしれない。告知など見逃さないよう、事前の情報収集は忘れずに。