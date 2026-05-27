歌手のイ・ムジンが、所属事務所BPMエンターテインメントを相手取り、21億ウォン（約2億2000万円）にのぼる未精算金を理由に専属契約効力停止の仮処分を申請する中、27日に裁判所で審問が行われた。ソウル中央地裁民事合議50部（イ・サンフン部長判事）はこの日、イ・ムジンが申し立てた仮処分申請について審問を実施した。【注目】イ・ムジン、セカオワの『Dragon Night』を“盗作”？イ・ムジン側の法定代理人は、「所属事務所の