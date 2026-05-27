【モデルプレス＝2026/05/27】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループの公式TikTokが5月26日、更新された。全身を黒で統一した4人の姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】バズリ中の純烈弟分「セクシーすぎ」と話題のシックな私服姿◆モナキ、ブラックスタイリングで雰囲気ガラリ投稿ではデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」に乗せて、スタジオで撮影する様子を公開。4