【モデルプレス＝2026/05/27】タレントの井上咲楽が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「品数すごくて美味しそう」塩麹ポッサムが主役の豪華食卓◆井上咲楽、塩麹ポッサム公開井上は「塩麹ポッサム！！」とつづり、テーブルいっぱいに並んだ料理の写真を投稿。塩麹に漬け込んでしっとりと仕上げられた茹でた豚肉の周りには、肉を包むための葉野菜やタ