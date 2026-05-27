【モデルプレス＝2026/05/27】タレントの村重杏奈が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷蔵庫の野菜を使い切った作り置き料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳元アイドル「緑多め」冷蔵庫の野菜使い切ったヘルシーワンプレート◆村重杏奈、冷蔵庫の野菜を使い切った「緑多め」の手料理披露村重は「冷蔵庫の野菜を使い切ったー！緑多め」とつづり、保存容器に小分けした手料理の写真を投稿。味付け卵、丸ごとし