【モデルプレス＝2026/05/27】Netflixの恋愛リアリティー番組「あいの里」に出演していた隼平が5月26日、自身のInstagramを更新。番組でカップル成立した“おかよ”こと伊東実希子との平日デートの様子を公開し、話題となっている。【写真】「あいの里」カップル「親近感湧く」仕事終わりの平日デート密着ショット◆「あいの里」隼平＆おかよカップル、密着ショット公開隼平は「平日デート」と題し、写真を複数枚投稿。「仕事終わ