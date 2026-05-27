「あいの里」隼平＆おかよカップル、仕事終わりの平日デート密着ショットに反響「親近感湧く」「なんだかんだ一番楽しいやつ」
【モデルプレス＝2026/05/27】Netflixの恋愛リアリティー番組「あいの里」に出演していた隼平が5月26日、自身のInstagramを更新。番組でカップル成立した“おかよ”こと伊東実希子との平日デートの様子を公開し、話題となっている。
【写真】「あいの里」カップル「親近感湧く」仕事終わりの平日デート密着ショット
隼平は「平日デート」と題し、写真を複数枚投稿。「仕事終わりにディナー食べに行って、その後カフェでまったり」とつづり、恋人のおかよとの密着ショットや、食事中のショットなどを公開している。
また隼平は「ディナーとかカフェ言うてるけど、実際は五味八珍でラーメン食べて、コメダでコーヒー飲んだだけw 『どこに行くか』『何をするか』ではなく『誰と行くか』『誰とするか』が大事、ってのよく聞くけど、ホンマにそーやと思う」「ラーメン食べて、コーヒー飲んだだけやけど、めっちゃ楽しかったもん」と続け、こうした“おかよとの日常デート”を心から楽しんでいること明かしている。
この投稿にファンからは「親近感湧く」「なんだかんだ一番楽しいやつ」「憧れのカップル」「ずっと仲良しでいてほしい」「大事な人とならなんでもいいよね」といったコメントが寄せられている。
同番組は35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求め、ラブヴィレッジにある古民家で自給自足の共同生活を送る恋愛バラエティ。2人は2023年に放送されたシーズン1でカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「あいの里」カップル「親近感湧く」仕事終わりの平日デート密着ショット
◆「あいの里」隼平＆おかよカップル、密着ショット公開
隼平は「平日デート」と題し、写真を複数枚投稿。「仕事終わりにディナー食べに行って、その後カフェでまったり」とつづり、恋人のおかよとの密着ショットや、食事中のショットなどを公開している。
◆「あいの里」隼平＆おかよカップル2ショットが話題
この投稿にファンからは「親近感湧く」「なんだかんだ一番楽しいやつ」「憧れのカップル」「ずっと仲良しでいてほしい」「大事な人とならなんでもいいよね」といったコメントが寄せられている。
同番組は35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求め、ラブヴィレッジにある古民家で自給自足の共同生活を送る恋愛バラエティ。2人は2023年に放送されたシーズン1でカップル成立した。（modelpress編集部）
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