【モデルプレス＝2026/05/27】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが5月26日までに自身のInstagramを更新。宮古島での写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】25歳美人インフルエンサー「スタイル抜群」美脚輝くショーパン姿◆かっぱ、ショートパンツから美脚＆新しいヘアカラー公開前回の投稿から宮古島での写真を投稿しているかっぱ。「宮古島 Day2」とつづり、宮古島での旅行2日目の写真を複数枚投稿し