JR東日本は、夏の登山シーズンや観光に合わせ、上越線の「日本一のモグラ駅」として知られる無人駅・土合駅（群馬県）に停車する臨時特急列車を運転します。 2026年7月4日・5日には上野駅発着の夜行特急「谷川岳山開き」を、7月〜9月の週末を中心には新宿駅〜越後湯沢駅間を結ぶ昼行特急「谷川岳もぐら」「谷川岳ループ」を運行。本記事では、全車指定席となる各列車の運転日や時刻表、そして地下深くから486段の階段を上る土合駅