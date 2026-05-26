通信カラオケ・JOYSOUNDで、スマートフォン向けアイドル育成シミュレーションゲーム『学園アイドルマスター』の「ガラクタロード」リリースを記念したコラボキャンペーンが、25日からスタートした。学園アイドルマスター「ガラクタロード」×JOYSOUNDコラボキャンペーン○MV映像を背景に「ガラクタロード」を歌える同キャンペーンでは、新曲「ガラクタロード」のミュージックビデオを背景にカラオケを楽しめるほか、オリジナルグッ