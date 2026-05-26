乃木坂46元メンバーのタレント・松村沙友理（33）が26日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演。18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任した巨人の阿部慎之助監督（47）について言及した。阿部氏は26日未明に釈放され、同日会見して「伝統ある巨人軍という監督の名を汚した」と涙を流して謝罪した。読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次