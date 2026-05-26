国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年5月26日朝の定例会見で、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が25日夜、娘への暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕されたとする報道をめぐり、驚きを語った。姉妹ゲンカの仲裁に入り暴行か複数報道によると、阿部監督は東京・渋谷区の自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたという。長女が15歳の次女とケンカをしていたところに仲裁に入ったが、「静かにしろ」など