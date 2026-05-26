◇NBA東プレーオフ決勝・第4戦 ニックス130ー93キャバリアーズ（2026年5月25日ロケット・アリーナ）NBAニックスは、25日（日本時間26日）に東プレーオフ（PO）決勝・第4戦でキャバリアーズと対戦。前半から大量リードを奪って4連勝を飾った。この勝利で99年以来となる27季ぶりにNBAファイナル進出を決めた。東決勝MVPにはジェイレン・ブランソンが選出された。東3位でプレーオフに臨んだニックス。東1回戦ではホークスに