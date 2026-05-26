豊漁が続く新潟県佐渡市のクロマグロ。いま、資源保護のためにとれたマグロを放流する作業が行われています。 佐渡市の漁港で5月23日行われていたのは、クロマグロの水揚げではなく、とれたマグロを放流する作業。 佐渡市では年明け以降、クロマグロの豊漁が続いていて、この日も400匹近くのマグロが網にかかっていました。 しかし、漁獲量が決められた漁獲枠の90％を超えたとみられたことから、緊急的に放流する措置をとった