六本木最大級のキャバクラ「UNJOUR TOKYO」（アンジュール東京）が誇るTOPキャストのFLASHデジタル写真集「UNJOUR TOKYO（藤咲ひなた、かのん、まき）ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」がリリースされました。きらびやかな夜の世界で活躍する美女3人が、ランジェリー姿で魅せる夢の競艶です。【写真】美しい…札幌コレクションや関西コレクションへの出演経験もある藤咲ひなたさん「UNJOUR TOKYO」の人気キャスト、藤咲ひなたさ