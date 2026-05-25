写真：『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』ライブ写真（全31点） Suchmosがリスペクトするアーティストを招いて行う対バンツアー『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』が開催中。『THE FIRST TIMES』では、全9都市の同公演レポートを独占で実施する。 ■マインドやメンタリティ、姿勢に共通する部分がある同世代の2組 『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』2都市目は、5月20・21日、愛知県