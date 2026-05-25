25日午後、鹿児島市のスーパーマーケットの駐車場から車が転落する事故があり、運転していた男性が病院に搬送されました。警察や消防などによりますと25日午後3時前、鹿児島市伊敷台のスーパーマーケットの駐車場から隣接するホームセンターの駐車場に普通乗用車が転落しました。この事故で普通乗用車を運転していた男性が病院に運ばれました。搬送当時、意識はあったとい