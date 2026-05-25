ボーズ・オブ・カナダ（Boards of Canada：以下、BoC）が、前作『Tomorrows Harvest』から実に13年ぶりとなるスタジオアルバム『Inferno』を5月29日にリリースする。それに先駆け、世界7都市で開催された試聴会「Inferno Sessions」。東京会場となったヒューマントラストシネマ渋谷 odessa シアター1には、抽選で選ばれた約200人のリスナーが集まった。この13年のあいだ、BoCは完全に沈黙していたわけではない。リミックス、アーカ