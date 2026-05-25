※2025年11月撮影トップ画像は、前回の天形星神社の東、300メートルほど、長崎1-165辺りの路傍。石塔が列んでいます。数えると8基ありました。※2025年11月撮影しかし、傷みが激しく文字や彫像が全く分からないものもあります。※2025年11月撮影庚申塔はこの3基。※2025年11月撮影左から見てゆきます。庚申塔の文字が刻まれた三角の自然石。高さは110cm。背面に万延元年とありますから、1860年。高校生の時に読んだ大江健三郎氏の