◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-3 巨人（24日、東京ドーム）プロ初ホームランを放った阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広選手。試合後、インタビューに応じました。待望の一発が生まれたのは、5回に迎えた第3打席。1アウトの場面では梅野隆太郎選手が先制ホームランを放っており、立石選手の前の打者である先発・才木浩人投手が今季初ヒットを放って迎えた、2アウト1塁の場面でした。2打席目までについては「あわせにいくようなバ