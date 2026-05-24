2014年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でタレントの高橋成美さんが5月22日、自身のインスタグラムを更新。2012年・ロンドン、16年リオ、21年東京と、オリンピックに３大会連続出場した元卓球日本代表の石川佳純さんとの対談を報告しました。 【写真を見る】【 高橋成美 】元卓球・石川佳純との対談オフショット公開異種目「元五輪代表」の豪華コラボ写真に「おふたりとも体幹がしっかりしている…！」対談は雑誌の