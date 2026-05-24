2014年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でタレントの高橋成美さんが5月22日、自身のインスタグラムを更新。

2012年・ロンドン、16年リオ、21年東京と、オリンピックに３大会連続出場した元卓球日本代表の石川佳純さんとの対談を報告しました。



【写真を見る】【 高橋成美 】 元卓球・石川佳純との対談オフショット公開 異種目「元五輪代表」の豪華コラボ写真に「おふたりとも体幹がしっかりしている…！」





対談は雑誌の連載企画で実現したもので、高橋さんは「時間を忘れてしまうほどの楽しい時間」と投稿し、「佳純ちゃんとだから話せる話題盛りだくさん！！」と対談を振り返りました。投稿では石川さんをカラオケに誘う一幕もあり、「カラオケ行こう笑」とコメントしています。







これに対し石川さんは「成ちゃん、お忙しい中本当にありがとうございました。十八番練習しておきまーす」とコメントを返し、2人の仲の良さをうかがわせました。







投稿には都心の屋上で撮影されたとみられる複数の写真も公開されています。昼間の写真では晴れた青空を背景に、石川さんが白地に黒のドット柄ジャケット、高橋さんが白いスーツを着て、片足立ちでポーズをとっている様子が収められています。







この投稿に「佳純さんも成美さんも楽しそう」「なるちゃん、佳純ちゃんお二人とも素敵」「素敵な仲良しコラボです」「やはりおふたりとも体幹がしっかりしている…！」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】