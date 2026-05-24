ソフトバンクは王貞治球団会長（８６）の功績とレガシーを次世代に継承する取り組みとして、２４日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＤＡＹ」を開催した。試合では選手全員が背番号「８９」のユニホームを着用。試合前にはセレモニーが行われ、王会長をはじめ、秋山幸二氏、工藤公康氏など豪華な顔触れがそろった。セレモニーの最後にマイクの前に立った王会長は「８９番の背番号を