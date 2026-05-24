ウィットリーのカットボールが直撃…森下は今季5個目の死球■阪神 3ー0 巨人（23日・東京ドーム）23日に東京ドームで行われた巨人-阪神戦、初回に阪神の森下翔太外野手が死球を受けて絶叫するシーンがあった。不穏な空気が漂う中、巨人・大城卓三捕手の“さりげない気遣い”にファンも感動した。初回2死走者なしの場面で森下に第1打席が回った。ウィットリーが投じた3球目、144キロのカットボールがすっぽ抜けて左肘付近に直撃