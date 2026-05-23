株を買うと、企業によっては株主にお礼の品を贈ってくれることがあり、この制度を「株主優待」と呼ぶ。株主優待を受け取るためには、企業ごとに異なる基準日の時点で、株主名簿に名前が記載されている必要がある。今回は「6月末」を基準日とする株主優待株を取り上げるので、投資の参考にしてみよう！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2026年7月号の特集「達人18人がガチ投票で決定！【株主優待】ベスト122」を