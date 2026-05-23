◇セ・リーグヤクルト6―0DeNA（2026年5月23日横浜）ヤクルトの先発・高梨裕稔は、自身がマウンドに上がるより前に打席に入った。そして適時打を放った。初回に3点を奪い、なお2死一、二塁で打席に。左越えの2点適時二塁打はプロ13年目で初の長打となり「いつか打ちたいと思っていた。うれしい」と笑顔を見せた自ら援護しての投球は7回を3安打無失点。二塁を踏ませない好投を披露し「調子はあまり良いとは言えなかった