【横浜―山梨学院】６回横浜２死一、三塁。小野が中前適時打を放つ＝ＺＯＺＯマリン（立石祐志写す）高校野球の第７８回春季関東大会は２３日、千葉県のＺＯＺＯマリンスタジアムで準決勝２試合が行われ、横浜（神奈川１位）が山梨学院（山梨１位）を４−２で下し、１０年ぶりに決勝へ駒を進めた。横浜は二回、江坂佳史（３年）と小野舜友（同）の適時二塁打で２点を先制。その後も効果的に追加点を挙げた。先発した小林鉄三