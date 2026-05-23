現地５月22日、ＦＡ（イングランド・サッカー協会）は北中米ワールドカップに臨むイングランド代表の登録メンバー26名が発表。前日21日に複数の英メディアが報じていた通り、ＤＦトレント・アレクサンダー＝アーノルド（レアル・マドリー）、ＤＦハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）、ＭＦフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）、さらにはＭＦコール・パーマー（チェルシー）といったスタープレーヤーた