「恥を知りなさい！」衝撃のイングランド代表選考…マグワイア落選に妻や母、兄弟らが憤慨 「嫌悪感」「胸が張り裂けそう」「たったひとりの意見で…」

「恥を知りなさい！」衝撃のイングランド代表選考…マグワイア落選に妻や母、兄弟らが憤慨 「嫌悪感」「胸が張り裂けそう」「たったひとりの意見で…」