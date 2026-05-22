髙槌 七海キャスター：高校相撲金沢大会が、あさって24日に開催されます。ここからは実況を担当する市川さんとお伝えします。市川 栞 キャスター：よろしくお願いします。さあ、今年もこの季節がやってきました。参加校のボルテージも上がっています。 市川：金沢市の石川県卯辰山相撲場で行われる高校相撲金沢大会は全国大会。ことしは63校が集います。石川県内からは11校。このうち七尾の田鶴浜は